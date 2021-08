+++SPECIALE ELEZIONI: Mohusan Amin appoggerà Toselli alle elezioni del 3 e 4 ottobre+++

Dopo la presentazione, come annunciato nella conferenza stampa, abbiamo incontrato tutti i candidati e rappresentanti della comunità presenti in comune di Cento.

Ci siamo confrontati su progetti, programmi e prospettive e temi principali da affrontare subito. Con tutti i candidati c’è stato ottimo dialogo e confronto. Alla fine abbiamo trovato la convergenza con il sindaco attuale. Quindi alle prossime elezioni ci presentiamo con la lista del attuale sindaco Fabrizio Toselli. La scelta è stata presa anche al base del confronto con i cittadini che hanno deciso di sostenere la mia candidatura. Quindi ci presentiamo come annunciato con una lista civica e non per il simbolo di un partito. Qualunque sarà il risultato elettorale, saremo sempre a disposizione per lavorare per la nostra città.

