RISORGICENTO: “TOSELI HA ABBATTUTI TUTTI GLI ALBERI DAVANTI ALLE SCUOLE TADDIA”

Forse il caldo di questo mese di agosto 2021 ha dato alla testa del sindaco uscente Toselli…. Dopo aver fatto estirpare tutti i cespugli del parco delle Rimembranze perché qualche balordo andava là dietro a fare pipì (cosa disdicevole certamente ma “forse” si potevano trovare altre soluzioni dato che adesso pisciano contro gli alberi!…..) oggi 23 agosto ci hanno segnalato che sono stati tagliati tutti gli alberi di fronte alle Scuole Taddia!

Non ci credevamo … e siamo andati sul luogo e come documentano le foto allegate STRAGE COMPLETA! Non ne è rimasto uno! Come si vede dalle foro i cordoli erano intatti e quindi non c’erano problemi di “sovrasviluppo” delle piante, i pezzi di tronco a terra non evidenziano che le piante fossero ammalate… allora perché sono stati abbattuti tutti?

La cosa che poi fa veramente arrabbiare è che l’Ordinanza del capo della Polizia municipale Dott. Balderi n. 209 del 19/08/2021 – emessa per regolamentare la circolazione in quella strada dice testualmente: “…. al fine di eseguire lavori di potatura delle alberature fronte scuole F.lli Taddia …” Cittadini guardate le foto allegate vi sembra questa una POTATURA?!

Alcuni giorni fa Toselli aveva dichiarato ai giornali che aveva fatto “sfalciare l’erba” dove di erba non c’è traccia perché a terra ci sono gli avanzi di una vecchia “copertura di erba sintetica”, poi ha fatto estirpare i cespugli di cui sopra, adesso, adesso sono stati abbattuti 13 alberi che dovevano essere “potati” … è questo il “cambio di passo” di cui parlavano settimane fa Contri, Maluccelli ed il centrodestra ferrarese quando hanno sostenuto Toselli??? Bella roba!!!

Ma forse Toselli si comporta così perché quando ha fatto il “blitz” dei cespugli al parco delle Rimembranze solo RisorgiCento ha alzato la sua voce di protesta tutti gli altri zitti! (ci sarà sfuggito ma non abbiamo letto nulla da parte delle associazioni ambientaliste centesi o di altri candidati a Sindaco, se siamo stati distratti correggeteci, grazie).

Siamo fiduciosi che i cittadini centesi si ricorderanno di queste “azioni” di Toselli il 3 e 4 ottobre prossimo!