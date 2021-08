CENTO: Viene sorpreso mentre tenta di compiere un furto all’interno di un’abitazione. Arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Cento (FE), hanno arrestato per il reato di furto aggravato M.Z., 59enne originario della Germania senza fissa dimora. Durante la notte l’uomo è stato sorpreso dai militari nella frazione Renazzo intento a forzare con un piede di porco ed un crick la porta d’ingresso di un’abitazione. Gli arnesi utilizzati per lo scasso sono stati sottoposti a sequestro mentre l’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara in attesa del rito direttissimo.

All’esito del processo celebrato questa mattina con rito direttissimo, il Tribunale di Ferrara ha condannato M.Z. alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con custodia in carcere.