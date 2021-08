ESCLUSIVA: RICCARDO MANSERVISI “SI STA LAVORANDO ATTIVAMENTE PER RIPORTARE IL CARNEVALE NELLE DATE DEL 18-19 E DEL 25-26 SETTEMBRE”

“Il carnevale è l’unica attività commerciale che ancora non ha potuto ripartire, perfino le discoteche in quale modo sono riuscite ad organizzare delle serate”, così commenta Riccardo Manservisi, che assieme al padre Ivano, da anni organizzano attraverso la “Manservisi eventi”, il Cento carnevale d’Europa.

“A parte dei micro aiuti, il carnevale non ha avuto ancora i mezzi per poter ripartire e se a Settembre non si riuscirà ad organizzare nulla, si rischia che nel 2022 non vi sia nessun Carnevale da poter organizzare. Per questo in questi giorni si sta lavorando duramente per cercare di riportare la manifestazione negli ultimi 2 weekend del mese.”

Quindi a dispetto delle voci, l’organizzazione non si è arresa e anzi conta di far il bis con una grande novità; infatti si sta lavorando per sfruttare appieno i 2 weekend di Settembre, uscendo coi carri anche di sabato. Così facendo si sfrutta appieno il potenziale della manifestazione regalando quattro giornate di divertimento.

Ovviamente le problematiche legate alla pandemia rischiano comunque di far saltare tutto, ma comunque come per “Settembre Centese” si stanno cercando formule per regolare gli ingressi nel pieno della sicurezza.

Per quanto riguarda la proposta di Edoardo Accorsi, candidato sindaco per il centro sinistra, di ottenere una legge regionale a tutela dei carnevali, Riccardo Marsevisi commenta così: “ Da più di un anno stiamo lavorando con il presidente della regione Bonaccini, al fine di ottenere una legge a tutela del solo carnevale di Cento, sul modello della legge a tutela del carnevale di Viareggio; siamo finalmente molto vicini al risultato, quindi rimango perplesso dalla proposta di Accorsi, avendo lui teoricamente rapporti molto stretti con Bonaccini e quindi dovrebbe sapere che la sua proposta è già sul tavolo della regione da tempo”.

Attendiamo quindi una conferma per le date del 18-19 e del 25-26 Settembre per riportare finalmente i carri di cartapesta in via Guercino, sperando che il covid non blocchi tutto nuovamente.

