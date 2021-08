CREDEMLEASING, NEL PRIMO SEMESTRE 2021 UTILE A 15,6 MILIONI DI EURO (+100,2% A/A), FORTE FOCUS SUL DIGITALE

Approvati nei giorni scorsi i risultati a fine giugno 2021 di

Credemleasing (100% Credem) che evidenziano risultati positivi e in

forte crescita rispetto al periodo pre-Covid:

● raggiunti 2,9 miliardi di euro di crediti da locazione finanziaria

(+7,4% a/a);

● introduzione della firma digitale per i contratti di leasing veicoli.

Oltre il 65% dei contratti coperti sul totale dei contratti firmati;

● noleggio a lungo termine: sottoscritta nuova partnership con

Arval.

Credemleasing, società del Gruppo Credem specializzata nel leasing finanziario e guidata dal

Direttore Generale Michele Melotti, si conferma in crescita nel primo semestre 2021 con un

utile netto di €15,6 milioni (+100,2 % a/a e + 15% rispetto al 2019) registrando, peraltro, un

andamento migliore rispetto a quello del settore, con un incremento rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente sia nel valore complessivo degli investimenti finanziati (+56%),

sia nel numero dei nuovi contratti stipulati (+79,1%). Crescono anche gli impieghi (+7,4%

a/a) e le commissioni nette pari a 3,2 milioni di euro (+16,1% a/a) che portano il margine di

intermediazione a 28,8 milioni di euro, in aumento del 16,2% rispetto al 30 giugno 2020.

L’utile della società ha beneficiato del positivo andamento delle riprese di valore sui crediti

deteriorati e delle aggiornate valutazioni dei crediti in bonis che incorporano, in particolare,

la revisione degli scenari macroeconomici prospettici in netto miglioramento rispetto a quelli

utilizzati al 31/12/2020. La redditività conseguente è rappresentata da un indice ROE

annualizzato superiore al 13%. I crediti deteriorati lordi rappresentano il 2,34% del totale

crediti della società, in ulteriore riduzione rispetto al dato di fine 2020 (2,98%) ed il grado di

copertura dei crediti NPL si assesta al 36,7%.

La società, attiva su tutto il territorio nazionale con 17 filiali e attraverso la struttura

distributiva del Gruppo Credem, si è focalizzata negli ultimi anni sulla transizione digitale,



introducendo a Gennaio 2021 la nuova firma digitale al contratto di leasing dei veicoli

nell’ambito del progetto “Digital Hub Imprese” che punta a semplificare e rendere più

digitale il rapporto banca-impresa. Grazie a questa innovazione l’azienda ha raggiunto una

quota superiore al 65% dei contratti firmati digitalmente sul totale, garantendo al cliente una

maggiore sicurezza, semplicità e rapidità dell’operazione.

Credemleasing ha inoltre consolidato il proprio posizionamento nel mercato del Noleggio

Lungo Termine sottoscrivendo una nuova importante partnership con Arval, leader nel

noleggio a lungo termine (NLT) e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, ponendo un focus

specifico sui bisogni delle piccole e medie imprese.

Nel secondo semestre, gli sforzi saranno volti alla partenza del servizio di NLT per tutta la

clientela Privata del Gruppo, allo sviluppo del riconoscimento a distanza e di una procedura

di onboarding dei prospect ed all’integrazione degli sviluppi digitali nell’ambito di soluzioni di

Open Banking e servizi digitali per il mondo imprese.

“Come Gruppo siamo a fianco dei nostri clienti supportandoli a 360 gradi nella gestione degli

investimenti anche alla luce del PNRR che farà da stimolo ad investimenti e crescita. Il

potenziamento tecnologico in corso sta agevolando la gestione di più canali di vendita

rispondendo sempre più alle diverse esigenze di clientela, fornitori e rete esterne al gruppo;

l’innovazione digitale costituisce lo strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra base

clienti”, dichiara il direttore generale di Credemleasing Michele Melotti.

Il Gruppo Credem è tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, con una tradizione centenaria, è presente

sul territorio in 19 regioni con 606 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari, con 6266 dipendenti, 845

consulenti finanziari e 458 tra agenti e collaboratori di Avvera. Il Gruppo Credem opera con le sue 14 società specializzate in

diversi settori di attività quali wealth management, leasing, factoring, finanziamenti ai privati, assicurazioni.

Credemleasing S.p.A., nata nel 1980, è la società del Gruppo Credem specializzata nel prodotto leasing finanziario. La

Società, da sempre presente in tutti i principali settori di attività della locazione finanziaria (targato, strumentale, immobiliare e

navale), può contare sulla consulenza di professionisti altamente qualificati che operano nelle 17 filiali leasing dislocate su tutto

il territorio nazionale.

Michele Melotti