ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Walter Chessa si candida con la Lega col motto “Al tuo fianco il mio impegno per la sicurezza”

Walter Chessa ha 57 anni, sposato con due figli. “Da sempre con passione ho creduto nelle istituzioni e oggi continuo la mia scelta nel mondo del volontariato all’interno dell’Associazione Nazionale Carabinieri; scendo in campo con la “squadra” della Lega Perché credo sia necessario affermare la nostra identità le nostre tradizioni e lavorare insieme per il bene della nostra Cento che deve crescere in maniera sicura e coesa; mi metto a disposizione con umiltà e determinazione

io ci sono e sono pronto a impegnarmi ogni giorno”.

