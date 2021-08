ILLECITI SUL C ONTRIBUTO A “FONDO PERDUTO”. LA GUARDIA DI FINANZA DI FERRARA SCOPRE 5 IMPRESE NON AVENTI DIRITTO. RECUPERATE SOVVENZIONI PUBBLICHE NON SPETTANTI PER 40.000 €

I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara, nell’ambito di una sistematica azione di

monitoraggio e contrasto all’indebita percezione di risorse pubbliche, introdotte per

attenuare le conseguenze della crisi economica generata dal Covid-19, hanno individuato

5 imprese che risultano aver illecitamente percepito 40.000 € di contributi a “fondo

perduto”.

Si tratta di quattro pescatori del comacchiese, titolari di attività, segnalati all’Agenzia delle

Entrate di Ferrara per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e il recupero delle somme

(il contributo illecito percepito da ognuno è sotto la soglia penale) e del rappresentante

legale della cooperativa, della quale gli stessi sono soci, denunciato alla Procura di

Ferrara per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Attraverso una mirata attività info-investigativa e con l’ausilio delle banche dati in uso al

Corpo, la Tenenza della Guardia di Finanza di Comacchio ha accertato che i quattro soci,

per eludere le disposizioni di legge, hanno artificiosamente ritardato la fatturazione del

pescato già conferito alla propria cooperativa. Con lo stratagemma della “tardiva

fatturazione”, i pescatori hanno falsamente dichiarato nella domanda di sussidio

presentata all’Agenzia delle Entrate, di aver subito nel mese di aprile del 2020 una

diminuzione dei due terzi del fatturato rispetto al mese di aprile 2019, pur di accedere al

contributo. Con una regolare emissione delle fatture (entro il mese di conferimento del

pescato) gli imprenditori controllati non avrebbero avuto i requisiti per accedere al

beneficio.

Tenuto conto che i fatti accertati hanno coinvolto anche la cooperativa, i controlli sono

stati ulteriormente estesi a carico di quest’ultima. Nella ricostruzione dei conferimenti del

pescato è risultato che anche la cooperativa ha percepito lo stesso contributo, nonostante

le norme, non consentano di ricevere il beneficio quando l’impresa si limita a ribaltare,

come nel caso individuato, i costi e i proventi percepiti dai propri soci. La legge ammette,

in questi casi, che ove vengano rispettati i requisiti (la reale e comprovata diminuzione dei

due terzi del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019), le cooperative possano

legittimamente accedere al contributo a “fondo perduto” per poi essere suddiviso fra i vari

soci, ma senza che quest’ultimi presentino ulteriori domande.

L’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara si inquadra nel più ampio

quadro delle azioni svolte dalla Guardia di Finanza a contrasto delle frodi nel settore della

spesa pubblica, per assicurare il sostegno alla corretta distribuzione di importanti risorse

pubbliche a favore degli imprenditori che ne abbiano diritto, anche e soprattutto in questo

momento storico, caratterizzato dalla crisi economica legata all’emergenza pandemica.

