Ieri a Cento, un uomo in stato di agitazione, è stato individuato da personale della locale Stazione Carabinieri intento ad arrecare disturbo ai passanti. Dai controlli il soggetto, identificato in Z.M., 48enne tunisino pregiudicato e senza fissa dimora, è risultato inottemperante ad un Ordine del Questore di Ferrara di lasciare il territorio dello Stato e, per tale violazione, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria estense.

