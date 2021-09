PIEVE DI CENTO: Vaccini e tamponi alla Fiera di Pieve – Festa dei Giovani 2021

L’Amministrazione di Pieve di Cento insieme a Pro Loco Pieve sono lieti di comunicare che durante la Fiera di Pieve sarà possibile sottoporsi al vaccino anti Covid19 e saranno potenziate le strutture per sottoporsi a tampone. Grazie alla disponibilità dell’AUSL Bologna, Distretto Pianura Est, dell’AUSL di Ferrara e con la partecipazione del Corso di Laurea in Infermieristica dell’UniFe, nella giornata di venerdì 3 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, sarà allestito il Camper Vaccinale dell’ AUSL Bologna nell’area di Porta Cento in via Garibaldi: per accedere non occorrerà la prenotazione e potranno vaccinarsi tutte le persone di età superiore ai 12 anni.Tale evento avverrà grazie alla collaborazione dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Infermieri dell’AUSL di Bologna ed AUSL di Ferrara, Volontari di Proloco e Comune e degli allievi del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Ferrara e AUSL di Bologna con sede a Pieve di Cento.Inoltre in accordo con l’Amministrazione, le Farmacie di Pieve di Cento potenzieranno il servizio per i tamponi che saranno possibili solo su prenotazione direttamente alla Farmacia “dell’Immacolata” ( 051 975020 ) e Farmacia “Levante” ( 051974442 ).Presso l’area di Porta Cento, a fianco del Camper Vaccini dell’AUSL, sarà allestito da parte del Laboratorio Salvi di Cento un punto tamponi dedicato alla Fiera di Pieve: questo servizio opererà, senza prenotazione e al costo di 15 euro a tampone, venerdì 3 settembre dalle 16.00 alle 20.00 e sabato 4 settembre dalle 10.00 alle 12.30. L’Amministrazione ringrazia tutti i soggetti coinvolti per la disponibilità. Ricordiamo che l’esito negativo dei tamponi consente da subito l’emissione del Green pass valido 48 ore.Facciamo diventare insieme la Festa dei Giovani, oltre ad un’occasione di divertimento e socialità, anche un’opportunità per contribuire alla sicurezza e la salute di tutti.

