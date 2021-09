CENTO: Successo investigativo dei carabinieri di Cento – Arrestato in flagranza con armi, droga e tanti contanti

Alle prime ore di ieri 31 agosto 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento (Fe), al termine di un’articolata indagine antidroga condotta nell’area centese, traevano in arresto L.L., 29 enne del luogo, noto agli uffici di polizia, il quale a seguito di perquisizione domiciliare, scattata all’alba, veniva trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente due chilogrammi di marjuana e 161 grammi di hashish, nonché 2 bilancini di precisione. I militari nel corso delle approfondite ricerche, all’interno dell’abitazione del giovane, rinvenivano e sequestravano inoltre una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9, corredata di 60 munizioni, risultata provento di un furto in abitazione della zona, oltre alla somma in contanti di più di 16 mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Ferrara dove rimarrà a disposizione della Autorità Giudiziaria estense.

