La rabbia del commercio ambulante di Cento dopo l’annullamento del mercato settimanale

LA NOSTRA CITTÀ HA BISOGNO DI VOLTARE PAGINA – scrive Piero Lodi sulla sua pagina FB – dopo questi 5 anni da dimenticare. Una Amministrazione comunale avrebbe il compito di tentare di risolvere i problemi esistenti. La Giunta Toselli, nel suo quinquennio abbondante, con quasi 6 mesi di tempi supplementari, di problemi esistenti ne ha risolti ben pochi (era troppo impegnata a fare promesse mai realizzate). Ha invece creato alcuni problemi nuovi. IL CASO DI VIASANTALIBERATA è forse il più eclatante. Alcune settimane fa avevo tentato di aprire un dibattito ma in quell’occasione lo sparuto manipolo di consiglieri comunali ancora fedeli all’ex sindaco, oggi ricandidato con la destra, aveva rintuzzato le critiche dando ampie rassicurazioni. “Rassicurazioni” oggi smentite nei fatti. LA STORIA è semplice e triste al tempo stesso: via Santa Liberata era diventata negli anni la collocazione alternativa del mercato settimanale in caso di eventi in corso Guercino. Ma il cantiere (in ritardo di mesi) oggi rende impossibile questo utilizzo. LA MIA OPINIONE PERSONALE è che anche a cantiere terminato via Santa Liberata sarà stata talmente rovinata da non poter più ospitare le bancarelle. Per i commercianti del Mercato del giovedì questo è un DANNO ECONOMICO IMPORTANTE. Nemmeno a dirlo, l’Amministrazione comunale ha sottovalutato il problema e si è ridotta all’ultimo minuto prima di dichiarare la propria impotenza che in questo caso equivale a INCAPACITÀ.ORAMAI IL DANNO È FATTO? Voglio sperare di no. La prossima amministrazione dovrà, tra le altre cose, cercare di risistemare via Santa Liberata dopo questo scempio costato centinaia di migliaia di euro.

