“La mia maglia, la mia città”, è con questo slogan che la Centese Calcio apre la campagna abbonamenti, rivolta alla città e pensando alle famiglie, al ritorno alla normalità ed al senso di appartenenza alla comunità.“Abbiamo pensato ai ragazzi del settore giovanile, invitando i loro genitori al Bulgarelli a prezzo dimezzato, e lasciando ai piccoli biancoazzurri l’ingresso gratuito – dice il presidente Alberto Fava – E’ un piccolo gesto ma fatto pensando alle tante difficoltà che hanno affrontato i ragazzini durante i lockdown, alla loro voglia di normalità, alle famiglie e a un abbonamento che vuole essere un segno di vicinanza della città alla Sua squadra”.Centese che ha appena terminato il Summer Camp e che sarà presente anche alla Fiera, con uno stand dove si potranno trovare gli abbonamenti, quest’anno al prezzo unico di 60 euro e che sancisce ancor di più il legame e la presenza sul territorio. Sarà possibile acquistare i carnet anche al Bar Tiffany, al Flemming, al chiosco Chiaro di Luna del Parco del Reno e presso gli uffici della Centese Calcio. In programma anche una serata speciale durante il Settembre Centese. Il 13 settembre dalle 21, infatti, sul palco della Rocca prenderà vita la “Centese night”, con musica, atleti ma anche i protagonisti della storia del team. Intanto il 5 settembre inizierà la Coppa Italia, con la Centese in trasferta a Cavezzo giocando con la nuova formula all’inglese ovvero con l’eliminazione diretta, mentre il 12 settembre prenderà il via il campionato di promozione con la sfida al Bulgarelli contro il Persiceto.

Navigazione articoli