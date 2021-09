GDF FERRARA : SEQUESTRATI 370 KG DI VONGOLE PRIVE DI ETICHETTATURA E TRACCIABILITÀ.

Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, con

particolare riguardo al contrasto dei traffici illeciti, le Fiamme Gialle del

Comando Provinciale di Ferrara hanno sottoposto a sequestro 370

chilogrammi di vongole veraci grosse, prive della prescritta etichettatura e

tracciabilità.

I finanzieri della Tenenza di Codigoro hanno sottoposto a controllo, un

furgone per il trasporto di prodotti alimentari, condotto da un dipendente di

una cooperativa di pescatori di Goro. All’interno del veicolo, gli uomini delle

Fiamme Gialle hanno rinvenuto una dozzina di cassette di vongole non

etichettate e prive dei documenti necessari all’identificazione del prodotto e

al relativo trasporto. Gli approfondimenti effettuati e le dichiarazioni rese dal

trasgressore hanno consentito di appurare che la partita di vongole era

destinata al mercato ittico del basso ferrarese. Terminato il controllo, il

prodotto rinvenuto, ancora allo stato vivo e vitale, è stato rigettato in mare

con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Goro.

Alla cooperativa è stata comminata la sanzione amministrativa, da €

1.000,00 a euro 6.000,00 per aver autorizzato il trasporto di molluschi eduli

lamellibranchi senza il previsto documento di registrazione e di

identificazione dei prodotti.

La normativa di settore (prevista dal Decreto Legislativo 193/2007), finalizzata

a tutelare la salute dei cittadini, prevede che i consumatori, attraverso i

documenti di identificazione dei prodotti, devono poter disporre di tutte le

informazioni in modo tale da scongiurare il rischio di consumare generi

alimentari non trattati nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività ispettive della Guardia di

Finanza a tutela della salute dei cittadini, volte a garantire il rispetto delle

disposizioni normative anche in campo economico, per salvaguardare le

aziende che operano nel rispetto delle regole e reprimere illecite attività che

possono favorire concorrenza sleale sul mercato.

