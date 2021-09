PIEVE DI CENTO: Grave incidente alle 21, scooter travolge bicicletta, una ragazza elitrasportata al Maggiore

“Un botto tremendo” – raccontano i testimoni – “ho sentito il botto poi ho visto la moto e la bicicletta a terra con una ragazza che non si muoveva e qualcuno dello scooter a terra”. Il tutto è avvenuto attorno alle 21 sulla rampa del Ponte Nuovo che collega Cento a Pieve di Cento, proprio di fronte all’Hotel Bologna. A quanto sembra pare che uno scooter abbia centrato una bicicletta su cui stava procedendo una ragazza che, a causa dell’impatto, è carambolata a terra. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale intervenuta, assieme ai carabinieri, per le operazioni di soccorso e rilievo. Sul posto è stata fatta convergere l’eliambulanza oltre alle ambulanze del 118. La ragazza, considerata la gravità delle ferite riportate dall’impatto, è stata trasportata con l’elisoccorso al Maggiore di Bologna in codice rosso. Il traffico veicolare è stato deviato per oltre due ore. Notizia in aggiornamento

Navigazione articoli