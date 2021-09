MERCATO SETTIMANALE: PROSSIMA SETTIMANA INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In merito alla notizia uscita sui quotidiani nella giornata odierna, riguardante la protesta degli ambulanti del mercato settimanale, l’ Amministrazione intende comunicare di aver esaminato fino all’ultimo soluzioni alternative considerando i cantieri in atto, gli eventuali disagi per i residenti e la viabilità cittadina. Le soluzioni proposte dall’Amministrazione e dalle stesse associazioni di categoria non presentavano requisiti di sicurezza tali da essere autorizzate dalla Polizia locale.

A fronte dell’ impossibilità di trovare una soluzione che contemperasse tutte le predette esigenze, ben consapevoli di evitare un danno agli operatori economici, si è deciso di annullare il mercato per quella data e allo stesso tempo attivarsi tempestivamente per

prevedere una data di recupero per il prossimo 10 ottobre.

Nell’ottica di collaborazione tra l’Ente e le predette associazioni, per la settimana prossima l’ Amministrazione riunirà le associazioni di categoria, la Polizia Locale, lo SUAP e l’Ufficio Tecnico per studiare una soluzione risolutiva, impegnandosi a prendere in considerazione anche la verifica dell’ idoneità futura di spazi oggi ancora interessati da cantieri, come via Santa Liberata.