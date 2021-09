Il 2 settembre 2021, in occasione del 6° anniversario della scomparsa di Don Pietro, e’ stata concelebrata una S.Messa dal Cardinale Matteo Zuppi, presenti Autorita’ Civili e Militari. Si e’ così riaperta ufficialmente la Chiesa di San Pietro e, al termine della S.Messa, l’Arcivescovo Zuppi ha consegnato il “Premio alla Generosità Don Pietro Mazzanti”, all’ Associazione STRADE una realtà del territorio che si distingue per carità, solidarietà e attenzione per il prossimo.

foto Riccardo Frignani