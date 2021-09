Bondeno: Rapinano del cellulare un connazionale, denunciati dai CC due cittadini marocchini

Ieri 07 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Burana (Fe), al termine delle indagini scaturite dalla denuncia di rapina sporta dal cittadino marocchino M.S., 46 enne residente nel modenese, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica estense, per rapina aggravata in concorso i magrebini D.L.K., 49 enne e L.R., 37 enne, entrambi marocchini residenti in zona. Il denunciante riferiva ai militari che la sera del 29 agosto, mentre si trovava in Bondeno (Fe), veniva raggiunto dai due connazionali i quali, dietro la minaccia con un coltello da cucina, si facevano consegnare il suo cellulare ed il mazzo di chiavi che aveva in mano (dell’auto e dell’abitazione), per poi dileguarsi. Le immediate indagini avviate dai Carabinieri permettevano di identificare i due rapinatori e di procedere alla perquisizione del loro domicilio, in cui venivano rinvenuti gli oggetti rapinati. Dopo aver restituito il maltolto alla parte offesa i due criminali venivano accompagnati presso gli uffici dell’Arma per le formalità relative alla loro denuncia in stato di libertà.

Navigazione articoli