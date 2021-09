IL GRUPPO CREDEM CONTINUA AD INVESTIRE IN INNOVAZIONE DIGITALE E CONSOLIDA LA PARTECIPAZIONE IN ANDXOR SRL SALENDO AL 40%

Credemtel, società del Gruppo specializzata nei servizi digitali, ha

esercitato l’opzione di acquisto di un ulteriore 20% della Pmi innovativa

specializzata nella ricerca ed implementazione di soluzioni innovative

nell’ambito dell’Information Technology

Credemtel, società del Gruppo Credem attiva nell’offerta di servizi digitali e

nell’implementazione di progetti innovativi per le imprese guidata dal Direttore Generale

Giancarlo Caroli, ha esercitato l’opzione di acquisto di un ulteriore 20% in ANDXOR portando

al 40% la propria partecipazione nella Pmi italiana che opera nel settore IT ed offre alle

imprese soluzioni e prodotti per la firma elettronica, firma digitale, crittografia, infrastrutture

a chiave pubblica (PKI – Public Key Infrastructure), identity management e

dematerializzazione documentale.

Credemtel era entrata nel capitale di ANDXOR a settembre 2020 con una quota iniziale del

20%, salita oggi al 40% con l’obiettivo di rafforzare la partnership con la società per offrire ai

clienti soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia. Tale operazione si inserisce inoltre

nella strategia di costante aggiornamento ed ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi

innovativi del Gruppo Credem. Il Gruppo, infatti nel corso degli anni, anche tramite

Credemtel, ha realizzato numerosi investimenti per continuare ad offrire ai clienti servizi

all’avanguardia e soprattutto per avere competenze sempre più trasversali in un mercato in

continua evoluzione.

La profonda trasformazione digitale, accelerata dal momento storico attuale, vede la forte

diffusione della firma elettronica in un contesto di progressivo ampliamento del lavoro a

1

COMUNICATO STAMPA

distanza. Inoltre, i processi autorizzativi sono sempre più in modalità paperless,

determinando così la convergenza di molteplici tecnologie necessarie all’evoluzione di molti

processi aziendali.

“La digitalizzazione e l’innovazione sono asset strategici per il Gruppo Credem e rafforzare la

partnership con ANDXOR consolida il ruolo di Credemtel quale provider di soluzioni digitali

ben integrate in un percorso di transizione tecnologica per agevolare il business e

supportare la competitività dei nostri clienti con una particolare attenzione verso le esigenze

di velocità e sicurezza”, ha dichiarato Giancarlo Caroli, Direttore Generale di Credemtel. “La

partnership con ANDXOR”, ha aggiunto Caroli, “ci consente di continuare a mettere a

disposizione dei nostri clienti e delle altre società del gruppo competenze specializzate

nell’ambito della digitalizzazione dei diversi processi di firma. Un esempio significativo

riguarda i progetti di consulenza a distanza del gruppo Credem, che hanno consentito di

continuare ad offrire i propri servizi alla clientela in piena sicurezza in un periodo così difficile

anche con la sottoscrizioni di nuovi prodotti tramite una robusta piattaforma di firma a

distanza”, ha concluso Caroli.

Andxor Soluzioni Informatiche s.r.l. ha sede a Milano nata dalla collaborazione di un gruppo

di manager che condivide le proprie esperienze di ricerca e sviluppo da oltre 20 anni. La

società in questi anni ha maturato una profonda competenza e conoscenza in diversi settori

con particolare attenzione alla realizzazione di soluzioni negli ambiti crittografici, firma

elettronica e digitale, marcatura temporale, compressione dei dati, conservazione a lungo

termine delle informazioni e produzione e visualizzazione di immagini con la stereoscopia.

“La condivisione delle competenze è la strada giusta per continuare a migliorare, la

collaborazione con Credemtel ci ha portato a sviluppare nuove funzionalità ed a rendere le

nostre soluzioni sempre più aderenti alle richieste del mercato”, ha dichiarato Romano

Pedroli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ANDXOR.

Già oggi grazie alla collaborazione con Andxor, Credemtel propone ai clienti Credem servizi

innovativi di digitalizzazione di documenti come contratti digitali, documentazione relativa

alla privacy, fidelity card, documenti di trasporto, rapporti di intervento, documenti che

hanno bisogno di condivisione e di approvazione interna o esterna. In relazione alla tipologia

documentale, grazie alla combinazione delle proprie soluzioni di gestione documentale e di

firma di ANDXOR, Credemtel individua il processo e la firma più corretti.

Navigazione articoli