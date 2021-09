POLIZIA LOCALE DI CENTO: LE RICHIESTE DEI SINDACATI AUTONOMI RIMASTE INASCOLTATE SICUREZZA DEGLI AGENTI A RISCHIO SENZA DOTAZIONI.

I CANDIDATI SINDACI METTANO AL PRIMO POSTO LA SICUREZZA DI CHI TUTELA LA CITTADINANZA

I Sindacati autonomi DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali ) e SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Sindacati più rappresentativi per la Polizia Locale Italiana, intervengono nuovamente dopo un nuovo episodio che di fatto ha messo in pericolo l’incolumità degli Agenti.

Infatti un intervento effettuato dalla Polizia Locale di Cento al Parco delle Rimembranze nei giorni scorsi per una persona in evidente stato di alterazione e che ha reagito agli Agenti, ha portato di nuovo alla luce le diverse lacune sul fronte della sicurezza delle pattuglie sul territorio.

Da mesi infatti i Sindacati Autonomi hanno richiesto all’amministrazione un deciso investimento in tema di dotazioni di sicurezza come ad esempio spray anti-aggressione, bastone estensibile, body-cam e veicolo attrezzato per trasporto detenuti.

Tutte dotazioni necessarie per chi come gli Agenti ed Ufficiali del Corpo è chiamato ad intervenire in situazioni in cui si mette a rischio l’incolumità fisica degli Agenti e della cittadinanza.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale di Cento davanti a queste richieste di dotare il Corpo degli strumenti di sicurezza ha sempre tergiversato ed ora gli Agenti si trovano a dover lavorare in situazioni a rischio con un’evidente possibilità di subire conseguenze fisiche.

SULPL e DICCAP chiedono nuovamente a gran voce di dotare il Corpo di questi strumenti fondamentali, ed invitano i vari candidati Sindaci ad interessarsi di queste problematiche di sicurezza per mancanza di dotazioni ed anche per le problematiche della Caserma (anche queste già segnalate), come ad esempio la mancanza di ricovero per tutti i veicoli del Corpo e la recinzione che delimita la struttura.

I Funzionari di SULPL e DICCAP sono a disposizione dei candidati per portare a chi ambisce alla carica di Sindaco di Cento le necessità di un Corpo di Polizia che da troppo tempo lamenta evidenti problematiche sul fronte della sicurezza.

Il Coordinatore Provinciale

DICCAP e SULPL Ferrara Luca Falcitano