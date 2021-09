CENTO: Giovane cade a terra per un malore durante la cena in un ristorante del centro

Stava cenando in compagnia di amici in un ristorante del centro storico quando, all’improvviso, è caduto a terra privo di conoscenza. Immediato l’intervento del 118 e dell’auto media che hanno prestato soccorso al ragazzo. Sul posto anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in servizio di controllo per la Fiera; i volontari dell’ANC hanno fatto cordone di sicurezza durante le operazioni di soccorso consentendo ai sanitari di effettuare il trasferimento dal locale all’ambulanza in piena sicurezza e rispettando la privacy dello sfortunato giovane. Il ragazzo è stato trasferito al locale pronto soccorso. Notizia in aggiornamento

