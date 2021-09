LUCA CARDI E ALEX MELLONI (LEGA): NUOVE START-UP, UN BANDO PER FINANZIARE L’AVVIO DELLE AZIENDE INNOVATIVE

LUCA CARDI E ALEX MELLONI (LEGA): «CREEREMO LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DI AZIENDE DI GIOVANI OPERANTI IN SETTORI STRATEGICI»

Il Recovery Plan bussa alle porte e Cento vuole farsi trovare pronta a raccogliere la sfida dell’innovazione. «Una sfida che può essere vinta anche attraverso il sostegno ad una rete di microimprese create da giovani, che potrà sviluppare il proprio business a partire dal digitale, dal “green”, dall’offerta di nuovi servizi». Il coordinatore centese della Lega, Luca Cardi, ed il capolista dei candidati leghisti per le prossime amministrative, Alex Melloni, sono pronti a lanciare la loro proposta, che strizza l’occhio alle nuove start-up. «Esistono opportunità che possono essere colte, ma è necessario che le idee innovative dei giovani siano valorizzate attraverso un bando che si occupi di sostenere le spese iniziali di avvio delle nuove start-up – continuano Cardi e Melloni –: come quelle per l’apertura di una partita Iva, per i costi di connessione alla rete veloce, ed offrendo anche consulenze per la registrazione alla Camera di Commercio». La fase successiva prevede la creazione di un incubatore di nuove imprese. «Un luogo fisico – assicurano dal Carroccio – in cui consentire alle nuove aziende di operare, ma dove concedere anche spazi per il co-working e il lavoro agile. Per cogliere tutte le opportunità ed intercettare le risorse che questa fase economica mette a disposizione». /FOTO: IL SINDACO TOSELLI CON LUCA CARDI.