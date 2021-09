OFFERTE DI SPAZI DI PUBBLICITÀ ELETTORALE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI COMUNALI per la Radiodiffusione e l’Editoria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Società Europea

In relazione alle consultazioni elettorali, visto il provvedimento del Garante di Edizioni ha previsto spazi destinati alla pubblicità elettorale sulla testata

www.areacentese.com

Banner in rotazione generica dimensione 728×90 pixel €200,00 una tantum

Spot elettorale max 60 secondi €200,00 una tantum

Ai sensi del provvedimento del Garante si precisa:

Spazi pubblicitari offerti a tutti i Partiti – Movimenti Politici. Periodo regolamentato per le pubblicazioni sino a 24 ore prima del giorno della consultazione. Pagamento anticipato

Condizioni temporali di partecipazione

Spazi: cinque giorni prima della pubblicazione – Materiale: tre giorni prima della pubblicazione.

Oggetto: IVA: aliquota del 4% applicabile ai beni e servizi attinenti alle campagne elettorali- art. 7 legge 8 aprile 2004 n. 90