Fiera di Cento: “RisorgiCento” Il sindaco Toselli non si preoccupa del decoro della città, un grave esempio di “latitanza”!

Comunicato stampa del Dott. Flavio Tuzet candidato alla Carica di Sindaco per la lista “RisorgiCento”

Come tutti ben sanno, l’annuale Fiera di Cento è visitata da migliaia di Cittadini Centesi e da molti ospiti provenienti dai paesi limitrofi; la nostra Fiera costituisce un momento importante di incontro fra persone e per la presenza di tanti espositori ed operatori economici….e per questo ci si aspettava che il Sindaco Toselli ed i suoi sostenitori avrebbero fatto il possibile per “fare bella figura” e fare trovare ai visitatori della Fiera strade e marciapiedi puliti…ed invece guardate Voi stessi e giudicate!

Oltre a varie parti dei portici di Corso Guercino, imbrattati da escrementi di colombi proprio nel centro della nostra Cittadina, nella piazza principale non hanno avuto l’accortezza (ed il buon senso) di sanificare l’area circostante le impalcature dell’ex Casa Bastelli!!!

Il risultato dell’insipienza politico/amministrativa di questi “amministratori” (si fa per dire!) è che gli stand ed i banchetti (anche con prodotti alimentari!) sono stati realizzati ed operano in prossimità di cumuli di guano!

Giovani e ragazze passano ore ed ore in stand circondati dal guano e la gente passa vicino -se non addirittura camminandoci sopra- a quanto documentato dalle foto allegate.

Penso che sia una grande VERGOGNA! Una cosa indegna imposta da un “estraneo” alla nostra Città!

Ma non potevano fare un minimo di “sanificazione dell’area” per togliere almeno nei giorni della Fiera (ma sarebbe bene lo avessero fatto e mantenuti puliti già da anni) quei depositi di guano? Ed i “competenti Uffici dell’AUSL” hanno fatto un sopralluogo dell’area? Ritengono che quei cumuli di guano in quell’area siano una cosa “normale”…o non se ne sono accorti?!

Sarebbe necessario che rispondessero pubblicamente ai Cittadini Centesi che vedono tutti i giorni il degrado in cui versa l’area e si fanno queste domande!!!

Ritengo che i Centesi e gli ospiti di Cento meritino RISPETTO e che la trascuratezza, la superficialità ed il mancato rispetto dell’igiene pubblica del Sindaco Toselli vadano severamente giudicate dagli elettori Centesi alla prossima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre.

Qui a Cento, il Sindaco “latitante” inaugura una fiera che si svolge con cumuli di guano a ridosso degli stand nella piazza centrale della Città!

Ricordiamocelo !

Cento, 11/09/2021 Flavio Tuzet

Candidato alla carica di Sindaco per la

Lista Civica RisorgiCento