BIDOLI, ATTIVA: Toselli ha ignorato la cultura per un intero mandato, con che credibilità propone Cento capitale della cultura 2025?

CENTO CAPITALE DELLA CULTURA 2025?

Parliamone.

Parliamo innanzitutto del fatto che la proposta sia stata fatta proprio da

un’amministrazione che in 5+1 anni non ha avuto un assessore che si occupasse di

cultura per più di 2 anni consecutivi e che per il restante mandato ha delegato

l’assessorato direttamente al Sindaco.

Un’amministrazione che in 6 anni non ha mai posto come priorità la messa in

sicurezza e relativa riaperture dei luoghi della cultura ma che al contrario ha taciuto

o fatto dell’ostruzionismo quando emergevano delle problematiche.

Un’amministrazione che per l’intero mandato non ha mai avuto la visione di un

piano strutturato e condiviso di proposte concrete atte a rivitalizzare realmente il

tessuto culturale del Comune.

Un’amministrazione che vuole portare a Cento 20.000 persone e che ignora la quasi

totale assenza di strutture ricettive adeguate per un tale flusso di persone.

Un’amministrazione che continua a parlare di Cultura senza coinvolgere

minimamente nei progetti i protagonisti del settore con le competenze di cui sono

portatori.

E allora scusate se restiamo basiti di fronte a certe promesse totalmente scollegate

dal reale contesto nel quale poi si andranno ad concretizzare e che sono lo specchio

della credibilità di questa amministrazione.

La cultura può e deve tornare ad essere al centro dell’agenda amministrativa del

Comune di Cento ma attraverso un concreto e credibile progetto di rigenerazione

culturale che coinvolga i professionisti del settore e la cittadinanza intera.

