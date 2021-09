AL RIENTRO DALLE VACANZE PIU’ VELOCE IL RITIRO DI RACCOMANDATE E PACCHI NEGLI UFFICI POSTALI CON LA PRENOTAZIONE VIA APP O WHATSAPP

Ferrara, 13 settembre – Al rientro dalle vacanze per facilitare il ritiro della corrispondenza (raccomandate e assicurate) e pacchi giacenti presso gli uffici postali per assenza del destinatario, in 21 sedi della provincia di Ferrara è possibile prenotare l’accesso agli sportelli tramite l’App Ufficio Postale o WhatsApp. Basta scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile. Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. I sistemi di prenotazione a distanza consentono di riservare il proprio turno anche per altre operazioni tra cui lo SPID. Nel sottolineare la costante attenzione alle esigenze della clientela, Poste Italiane coglie l’occasione per rinnovare l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuale. Elenco uffici dove è attivo il servizio:

Ufficio Postale indirizzo città ARGENTA via Bruno Bolognesi 1 ARGENTA BONDENO via Cesare Battisti 1 BONDENO COMACCHIO via Don Minzoni 10 COMACCHIO COPPARO piazzale Papa Giovanni XXIII COPPARO FERRARA 1 via Arianuova 142 FERRARA FERRARA 2 via San Maurelio 4/6 FERRARA FERRARA 3 via Bologna 74/76 FERRARA FERRARA 4 via Giuoco del Pallone 7/9 FERRARA FERRARA 5 via Mortara 287 FERRARA FERRARA 6 via Darsena 146/B FERRARA FERRARA 8 piazzale Gherardo Prosperi 8 FERRARA FERRARA 10 viale Krasnodar 35 FERRARA POGGIO RENATICO via Cavour 46 POGGIO RENATICO PONTEGRADELLA via Pioppa 170/172 FERRARA PONTELAGOSCURO via Del Risorgimento 2 FERRARA POROTTO via Dieci Martiri 197 FERRARA PORTO GARIBALDI via Resistenza 15 COMACCHIO PORTOMAGGIORE via Cavour 8/10 PORTOMAGGIORE RENAZZO via Alberelli 3 CENTO SAN GIUSEPPE DI COMACCHIO viale Lido di Pomposa 51/P COMACCHIO TRESIGALLO viale Giuseppe Verdi 22 TRESIGNANA