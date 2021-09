FERRARA: Uomo cade nel canale di Burana, soccorso dai Carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri 12 settembre, una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Ferrara interveniva in Via Darsena, dove avevano segnalato un uomo in difficoltà all’interno del canale di Burana. Sul posto i militari constatavano la presenza di un uomo all’interno del canale, che annaspava parzialmente coperto dall’acqua, senza riuscire a risalire sulla banchina. Gli intervenuti traevano in salvo il malcapitato – un 74enne della città – affidandolo poi alle cure del 118. Le condizioni di salute dell’uomo sono ancora in corso di refertazione, ma comunque, fortunatamente, non versa in pericolo di vita.

