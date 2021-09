FERRARA: Maltratta il cane che aveva al guinzaglio mentre esercita l’accattonaggio, denunciata dai Carabinieri.

Nella serata di ieri 12 settembre, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Corso Giovecca, interveniva in Via San Romano, dove avevano segnalato una persona che esercitava in modo molesto l’accattonaggio, constatando che N.L., straniera 56enne, oltre ad importunare i passanti, stava percuotendo un cucciolo di cane che, durante la propria attività, teneva con sé al guinzaglio. I militari intervenuti hanno provveduto a tutelare l’animale, sequestrandolo ed affidandolo al canile municipale, ed hanno denunciato in stato di libertà la donna, per i reati maltrattamento di animali ed esercizio molesto dell’accattonaggio.

