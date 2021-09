MASSA FINALESE (Modena): Travolto da un’auto uscita di strada. Sul posto ambulanza ed elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Bologna dove poi è purtroppo deceduto

Incidente questa mattina in via per Modena a Massa Finalese, poco distante dalla chiesa. Un’auto è uscita di strada investendo nella carambola un pedone di passaggio. Sul posto ambulanza ed elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Bologna, dove però è morto poche ore dopo a causa del grave trauma cranico riportato nell’urto. Ivano Rivaroli, 66 anni è stato investito mentre caricava sulla sua Opel parcheggiata vicino ad un forno di via per Modena i sacchetti della spesa. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in paese dove era molto conosciuto. fonte Modena in diretta

