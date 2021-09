CENTO: Derubato dell’orologio in strada, indagano i Carabinieri

Ieri pomeriggio 15 settembre 2021, si presentava alla Stazione Carabinieri di Cento (Fe), un pensionato 76 enne del centro, il quale denunciava che poco prima di mezzogiorno, mentre passeggiava in via IV novembre, veniva avvicinato da una donna che, con un banale pretesto, lo prendeva per un braccio e, con l’aiuto di un complice sopraggiunto poco dopo, gli sottraeva l’orologio in oro che portava al polso. La coppia di malfattori si dileguava fulmineamente a bordo di un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce. All’anziano, rimasto scosso dall’avvenimento, non restava che presentarsi al Comando dell’Arma locale per formalizzare la denuncia di furto dell’orologio, del valore approssimativo di 1.500 euro. I militari disponevano l’immediata acquisizione di tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadini e dei sistemi targa system della zona, al fine di individuare i due criminali.

