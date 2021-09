COMACCHIO: Prostituzione, controllato dai CC un appartamento utilizzato da meretrici asiatiche

Ieri sera 15 settembre 2021, a seguito di numerose segnalazione pervenute dai cittadini di Lido delle Nazioni (Fe), i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi (Fe), procedevano ad un accesso in un appartamento utilizzato da due giovani donne cinesi. I militari, nei giorni precedenti, avevano effettuato dei servizi di osservazione dell’immobile, per verificare l’attendibilità delle segnalazioni, riscontrando un notevole via vai di uomini che venivano fermati e identificati come clienti.

All’atto dell’accesso gli uomini dell’Arma identificavano L.S. e S.H., entrambe cinesi, 40 enni, prive di documenti di identità e soggiorno, irregolari sul territorio nazionale. Nell’appartamento venivano rinvenuti telefonini, denaro contante, agende contabili ed una telecamera Wifi che riprendeva gli interni del locale di meretricio, tutti oggetti sottoposti a sequestro unitamente all’appartamento utilizzato per l’illecita attività.

Ulteriori indagini verranno esperite per risalire alle responsabilità di altri soggetti che hanno agevolato e sfruttato la prostituzione delle due donne.