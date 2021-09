Continua l’attività vaccinale in tutta la provincia di Ferrara, per arrivare anche a quella quota di persone che ancora non si sono vaccinate, e per erogare la seconda dose a chi ha già fatto la prima. Obiettivo, immunizzare il più possibile e nel più breve tempo possibile.

Nella settimana dal 20 al 26 settembre, gli Hub vaccinali di Ferrara (Fiera), Cento, Comacchio e Codigoro saranno aperti tutti i giorni.

Il centro Hub di Argenta e le Case della Salute saranno invece chiusi nelle giornate di Martedì 21 e domenica 26.

Continua anche l’attività si somministrazione presso Fiere e momenti di incontro.