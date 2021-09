PORTOMAGGIORE: Controlli sull’immigrazione clandestina, un denunciato dai Carabinieri

Ieri mattina 16 settembre 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore (Fe), nell’ambito dei servizi di controllo all’immigrazione clandestina nel territorio portuense, procedevano al controllo di un cittadino straniero che veniva successivamente identificato per Q.A., 39 enne pachistano, il quale risultava privo di documenti di identificazione e di soggiorno, per questa ragione, dopo le procedure di fotosegnalamento, l’extracomunitario veniva deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per la violazione della legge sull’immigrazione.

