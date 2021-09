PORTOMAGGIORE: Scompare dalla comunità, ritrovato in poche ore dai Carabinieri

Ieri sera 16 settembre 2021 alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Portomaggiore (Fe) giungeva una richiesta di aiuto da parte di un operatore di una struttura protetta del centro cittadino, il quale segnalava la scomparsa di un ospite. Dello scomparso, un 40 enne italiano, l’addetto forniva accurata descrizione fisica e dell’abbigliamento che indossava prima dell’allontanamento dalla struttura, avvenuta verso le 17.30.

La Centrale Operativa inviava immediatamente sul posto la pattuglia della Stazione di Argenta (Fe) e diramava le ricerche a tutte le autoradio in servizio, estendendole anche alle compagnie limitrofe. In tarda serata la stessa pattuglia dei Carabinieri di Argenta ritrovava l’uomo, visibilmente disorientato, in centro a Portomaggiore (Fe) e provvedeva a riaccompagnarlo presso la struttura e ad affidarlo alle cure dei sanitari.