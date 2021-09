PER LE VIE DI CENTO, PRIMA TAPPA: OMAGGIO AD UGO BASSI

E’ iniziato oggi il progetto “Per le vie di Cento” tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento. Il progetto, ideato dalla dirigente Anna Tassinari e dalla Prof.ssa Gallerani Beatrice con l’intento di fare conoscere il territorio e la sua storia agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, si avvale della collaborazione di un noto studioso della storia di Cento.

Il percorso comprende lezioni teoriche a cui seguono laboratori organizzati dai docenti della scuola che prevedono ricostruzioni storiche e approfondimenti sull’arte e documenti dell’epoca trattata. Il primo personaggio centese scelto è appunto Ugo Bassi, figura ribelle, patriota del Risorgimento.

Dopo avere ascoltato la storia dell’illustre personaggio e avere affrontato approfondimenti sul periodo storico, i ragazzi creeranno testi e costumi per concludere la prima parte del percorso con un corteo storico in cui Ugo Bassi, interpretato dai ragazzi del progetto, sarà presente per le vie di Cento il 18 ottobre in occasione del settembre centese.

Al primo incontro era presente anche la prof.ssa Stefania Fratta che si occuperà, insieme agli alunni e alle alunne, di creare i costumi e oggetti del tempo. Seguiranno approfondimenti di altri personaggi: Aroldo Bonzagni, Bartolomeo Campagnoli e Benedetto Gennari.