FESTA DI FINE ESTATE: Un successo, folla al recital di Orietta Berti

Una fine estate così non la si vedeva da anni. Una folla ha gremito piazza del Guercino per il recital di un autentico monumento della canzone italiana come Orietta Berti. Anche il centro storico di Cento è stato preso d’assalto, complice il clima favorevole, creando una festa allargata dal sapore d’altri tempi, quando il covid e le varie crisi non avevano ancora segnato le nostre vite. E stasera si replica con l concerto di Umberto Tozzi. Ma la magia continuerà anche il prossimo week-end con Noemi e Paolo Cevoli.

