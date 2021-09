ANP: “provocazione volgare ed offensiva di Stefano Gargioni, dirigente dell’Istituto “Perlasca” di Ferrara”

L’Anp Emilia Romagna (Associazione dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola) condanna

la provocazione volgare ed offensiva di Stefano Gargioni, dirigente dell’Istituto “Perlasca” di Ferrara,

che ha postato su Facebook un’immagine che fatichiamo persino a descrivere.

Un fotomontaggio inaccettabile, in dispregio alla memoria storica, alla tragedia della Shoah,

un’immagine che calpesta, irride e si fa beffa delle regole che il Paese si è dato per affrontare la

crisi pandemica.

Un post che pare costruito dal coro sguaiato di quei violenti antiscientisti, negazionisti e incapaci di

ogni rispetto anche per i 130 mila morti causati della pandemia.

Non è necessario marcare e sottolineare la distanza infinita tra il comportamento e l’azione di

questo dirigente e gli altri dirigenti della scuola che ogni giorno lavorano strenuamente, dove si

studia e si rispetta la verità storica, dove si seguono le regole che salvaguardano e proteggono la

salute e la sicurezza.

Cultura, competenza, dovere civile, responsabilità, senso dello Stato guidano l’azione di tutti i

dirigenti della scuola.

All’Amministrazione è dato il dovere di rispondere al singolo caso in questione.

Lamberto Montanari

Presidente regionale ANP-CIDA E.R.

