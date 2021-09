OSTELLATO: Viola le disposizioni sull’affidamento dei figli, denunciato dai Carabinieri

Ieri 19 settembre 2021 i Carabinieri della Stazione di Ostellato (Fe), a seguito della richiesta di intervento di una madre preoccupata per il mancato rientro a casa dei figli minori, affidati per un breve periodo estivo al padre separato, accertavano che l’uomo, un 54 enne del posto, nonostante le indicazioni del giudice del Tribunale civile di Ferrara fossero chiare, in ordine al periodo in cui avrebbe potuto occuparsi dei figli, ometteva di riaccompagnare i minori dalla madre allo scadere delle vacanze estive.

I militari provvedevano quindi a riaffidare i bambini alla madre e denunciavano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, il padre per violazione dolosa dell’ordine del giudice civile.