Pieve di Cento: Ciack, si gira! Pieve come set di una importante produzione cinematografica; attenzione ai divieti di sosta e circolazione

Pieve di Cento è, ancora una volta, una tra le location scelte come set per la realizzazione di un’importante produzione cinematografica. La preparazione degli allestimenti e le riprese nell’area del centro storico dureranno da lunedì 20 a mercoledì 22 settembre 2021.In particolare vogliamo informarvi che saranno in vigore:- dalle 07.00 di martedì 21 alle 24.00 di mercoledì 22 settembre DIVIETO DI SOSTA e TRANSITO in piazza Andrea Costa- dalle 24.00 di martedì 21 alle 24.00 di mercoledì 22 settembre DIVIETO DI SOSTA in via Gramsci, via Garibaldi e via Risorgimento (parcheggi di fonte ai civici 19 e 21)- dalle 07.00 alle 24.00 di mercoledì 22 settembre DIVIETO TRANSITO in via Matteotti, piazza Andrea Costa, via G.B. Melloni, via Gramsci e via Garibaldi Si comunica inoltre dalle 07.00 di martedì 21 alle 24.00 di venerdì 24 settembre, per tutta la durata delle riprese, sarà in vigore un DIVIETO DI SOSTA su una porzione del parcheggio del parco Isola che non c’è riservato ai mezzi della produzione. In queste date si rende necessario prestare particolare attenzione sia alla segnaletica temporanea sia alla rimozione a scopo di riprese delle segnaletica ordinaria. Vi preghiamo infine di esporre i rifiuti soltanto dopo le ore 20.00.Vi rammentiamo che i veicoli trovati in sosta vietata saranno rimossi. Rendendoci conto dei disagi prodotti, rimaniamo a disposizione per ogni esigenza di chiarimento. A tal fine, in caso di necessità di chiarimenti potete contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico telefonando allo 0516862611 dalle 08.00 alle 12.00.

