VACCINAZIONI ALLE FESTE DI PAESE: Prossime tappe a Copparo, Poggio Renatico e Mesola

La campagna di vaccinazione anti-Covid prosegue a pieno ritmo non solo negli hub vaccinali ma anche alle sagre e feste di paese. Da metà agosto ad oggi, nelle diverse fiere organizzate sul territorio estense, sono oltre 700 le persone che hanno scelto la vaccinazione ‘di prossimità’, promossa dall’Azienda USL di Ferrara proprio per portare questa opportunità più vicina ai cittadini.

Le sedute vaccinali ad accesso diretto, senza prenotazione, direttamente nei luoghi di aggregazione proseguono anche nei prossimi giorni. La prossima tappa sarà al Settembre Copparese: in questa occasione la sede vaccinale già attiva alla Casa della Salute di Copparo effettuerà un’apertura straordinaria sabato 25 e domenica 26 settembre dalle ore 18 alle 22.

Si torna poi alla Fiera patronale di San Michele a Poggio Renatico: dopo l’alta adesione registrata lo scorso fine settimana (quando sono state effettuate 80 somministrazioni complessive tra il 18 e 19 settembre), si replica il 29 settembre dalle 18 alle 22 nell’ambulatorio allestito presso la sede Avis.

L’ultima tappa – per ora, perché la programmazione è in continua evoluzione grazie alla disponibilità dimostrata dai Comuni e dagli enti organizzatori locali – è prevista nel weekend 1-2-3 ottobre alla Sagra del Radicchio di Mesola, in una sede in corso di definizione.