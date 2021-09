FERRARA: Resosi responsabile di più aggressioni alla ex, viene denunciato dai Carabinieri

Ieri 21 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo, al termine di specifica attività investigativa, tesa a perseguire reati di genere in danno di una donna residente in città, denunciavano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, M.L., 50 enne bolognese, senza fissa dimora ma gravitante nel capoluogo estense, già noto alle forze di polizia, il quale in più occasioni, ripetute nel corso degli ultimi mesi, ha maltrattato, percosso e procurato lesioni alla ex compagna, una 42 enne residente in Città. In uno degli ultimi episodi l’uomo avrebbe picchiato la ex partner procurandole lesioni, tali da richiederne il ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Cona, traumi giudicati guaribili in 15 giorni. Di recente sempre l’indagato, al rifiuto della donna di farlo accedere al suo appartamento, aveva sfondato la porta d’ingresso entrando nella dimora della vittima. Ora il 50 enne dovrà rispondere dei reati commessi avanti al Tribunale di Ferrara.

