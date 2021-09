COMACCHIO: Lascia il cane chiuso in auto per oltre un’ora, denunciato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio 21 settembre 2021, alla Centrale Operativa 112 dei Carabinieri di Comacchio (Fe), perveniva una chiamata da parte di un cittadino che segnalava la presenza di un cane, da molto tempo chiuso all’interno di un’auto nel parcheggio del centro commerciale “Le Valli”, in località Porto Garibaldi (Fe). Sul posto veniva inviata una pattuglia della Stazione di Lido degli Estensi (Fe) che accertava l’effettiva presenza, a bordo di una Opel Astra con porte e finestrini chiusi, in sosta nel parcheggio, di un cane di razza setter inglese. Sul posto veniva fatto intervenire anche un veterinario della AUSL per la verifica dello stato di salute dell’animale. I militari, unitamente al sanitario liberavano il cane che appariva in buone condizioni generali, nel frattempo veniva identificata e rintracciata la proprietaria dell’autoveicolo, una donna 28 enne bellunese, che indicava il nome ed il telefono dell’utilizzatore del veicolo.

Nel frattempo si presentava T.S., 44 enne bellunese, proprietario del cane e utilizzatore momentaneo dell’auto, il quale dopo l’identificazione veniva accompagnato presso gli uffici dell’Arma, per la stesura degli atti relativi alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per il reato di abbandono di animali.