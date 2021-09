COMACCHIO: Guida in stato di ebbrezza, denunciato dai Carabinieri

Ieri sera 21 settembre 2021, poco dopo le 21, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Comacchio (Fe), durante i controlli alla circolazione stradale procedeva ad intimare l’alt ad una Renault Clio, che percorreva la via Bonnet di Porto Garibaldi (Fe). Al momento del controllo il guidatore appariva poco lucido e per questa ragione i militari lo sottoponevano all’alcoltest. L’etilometro, in uso alla pattuglia, rilevava un tasso alcolimetrico doppio rispetto al massimo consentito, per cui G.D., 55 enne comacchiese, veniva deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica estense, per guida in stato di ebbrezza e la patente veniva ritirata in attesa delle determinazioni della Prefettura.

