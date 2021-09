Proseguono incessantemente i controlli sull’immigrazione clandestina nel portuense, da parte dei militari della Compagnia di Portomaggiore (Fe). In tale contesto, ieri mattina 21 settembre 2021, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando dell’Arma, procedeva alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per violazione della legge sull’immigrazione, di M.Y., 30 enne pachistano, risultato sprovvisto di documenti di identificazione e soggiorno.

