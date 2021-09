AVVISO PER RIPRESE FILM LAMBORGHINI: MODIFICHE VIABILITA’ E CHIUSURA STRADA

La ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) annuncia l’avvio delle riprese del film “Lamborghini”, la pellicola dedicata alla vita dell’icona dell’industria automobilistica Ferruccio Lamborghini e di cui è stata girata una prima parte già nel 2018.

La pellicola è prodotta da Lambo film llc e vede Notorious Pictures come responsabile, insieme a ILBE, della produzione esecutiva.

La regia e la sceneggiatura del film sono state affidate a Bobby Moresco, Premio Oscar per la sceneggiatura di “Crash”.

Il cast vede la partecipazione di Frank Grillo (“Captain America”, “Avengers: Endgame”) nei panni di Ferruccio Lamborghini adulto, Gabriel Byrne (“La maschera di ferro”, “Hereditary”) nel ruolo di Enzo Ferrari, del Premio Oscar Mira Sorvino (“La dea dell’amore”, “Norma Jean & Marilyn”) ad impersonare Anita.

L’ordinanza n.243 del 21 Settembre della Polizia Municipale ordina, per eseguire le riprese cinematografiche nelle vie del centro storico, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 23 Settembre e dalle ore 09,00 alle ore 22.00 del 24 Settembre al fine di consentire l’allestimento della scenografia ed il permanere della stessa fino al termine delle riprese, in Piazza Guercino, è autorizzato l’accesso in deroga all’Area Pedonale Urbana (APU) a tutti i mezzi della produzione del film che dovranno

esporre la presente Ordinanza. Inoltre in Piazza Guercino è istituito un divieto di circolazione stradale e sosta a tutti i veicoli estranei alla produzione.



Dalle ore 09,00 alle ore 22.00 del 24 Settembre , al fine di consentire l’allestimento del campo base necessario alla produzione, in Piazzale Sette Fratelli Govoni è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli in uso alla produzione del film; dovrà essere garantito l’accesso dei veicoli diretti al punto drive in – Covid 19.

Dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 24 Settembre, è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli in uso alla produzione del film, in , in via Matteotti dall’intersezione con Via Baruffaldi fino all’intersezione con Corso Guercino, in Corso Guercino dalla Piazza cardinal Lambertini fino all’intersezione con Via Galletti ed in Via Provenzali dall’intersezione con Via Matteotti fino all’angolo del Palazzo del Governatore.

Dalle ore 10 alle ore 21 del 24 Settembre, al fine di consentire le riprese cinematografiche, è istituito un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli e pedoni, eccetto i mezzi e le persone interessate, in Corso Guercino dall’intersezione con via Bonzagni fino all’intersezione con via Loris Bulgarelli.

Il divieto di circolazione dei veicoli sarà limitato al tempo necessario ad effettuare le riprese, e la circolazione dei pedoni sarà completamente interdetta durante le riprese.