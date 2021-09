CENTO: Deceduto il dott. Giorgio Bertani, già assessore al Commercio della città del Guercino

E’ grazie alla notizia diffusa dall’amico Adriano Orlandini che apprendiamo della scomparsa di Giorgio Bertani, assessore del Comune di Cento all’epoca della sindacatura Tuzet con deleghe al commercio e alle attività produttive. “Questa mattina alla Certosa di Bologna – scrive Orlandini – eravamo in tanti a dare l’estremo saluto ad un carissimo amico, il dott. GIORGIO BERTANI, deceduto dopo una lunga malattia vissuta con animo sereno. Titolare per molti anni di un’affermata attività commerciale a Cento, Giorgio è stato dal 2008 al 2011 Assessore al Commercio ed alle Attività produttive del Comune di Cento, distinguendosi subito come uno degli assessori più preparati ed esperti del settore che il nostro Comune abbia mai avuto. Ma per noi Giorgio è stato soprattutto un amico sincero e discreto, una persona speciale, di quelle che ti conquistano per la loro amabilità e la loro dolcezza, unite ad un’innata signorilità. Personaggio di grande spessore umano, di Giorgio non si potevano non apprezzare le competenze e la professionalità, ma anche la profonda e vasta cultura. Carissimo Giorgio, ci mancherai molto…”

Giorgio Bertani