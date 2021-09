LIDO DEGLI ESTENSI: Arrestato dai Carabinieri mezzo etto i hashish

Ieri sera 22 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi (Fe), nell’ambito di mirati servizi antidroga, procedevano al controllo di un comacchiese che, dai movimenti e dalle frequentazioni, risultava collegato agli ambienti dei tossicodipendenti e allo spaccio di stupefacenti. Dopo il controllo su strada del sospettato, gli investigatori procedevano alche alla perquisizione della sua abitazione sita nel littorale, nel corso della quale venivano rinvenuti e sequestrati 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi e oltre 6 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, identificato per C.D., 32 enne comacchiese, disoccupato, noto agli uffici di polizia, veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso gli uffici del Comando stazione per la redazione degli atti relativi. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria l’arrestato veniva rimesso in libertà, in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale di Ferrara.

Navigazione articoli