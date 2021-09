FERRARA: Spacciatore extracomunitario arrestato da Carabinieri e Polizia Locale, al GAD

Ieri pomeriggio 23 settembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Ferrara Capoluogo, unitamente a personale del Nucleo Operativo della locale Compagnia, con la collaborazione dell’unità cinofila della Polizia Locale di Ferrara, predisponevano ed attuavano in mirato servizio antidroga, volto a reprimere lo spaccio di stupefacenti nella zona del GAD. Nell’ambito di tale servizio i militari individuavano un uomo di colore che si aggirava con fare sospetto in via Mulinetto e decidevano quindi di osservarlo a distanza. Dopo pochi minuti una donna, domiciliata in città, si avvicinava all’extracomunitario ed acquistava una dose di eroina. Gli operanti intervenivano immediatamente fermando entrambi i soggetti e, anche con l’ausilio del cane antidroga della Polizia Locale, veniva rinvenuta e recuperata la dose di eroina appena spacciata. I Carabinieri procedevano quindi all’arresto di O.H.O., 31 enne nigeriano, in Italia senza Fissa dimora, noto agli uffici di polizia, il quale dopo le formalità di rito veniva trattenuto presso e camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, in attesa del processo per direttissima che si è tenuto questa mattina presso il Tribunale estese. La donna, dopo la stesura degli atti ed il sequestro dell’eroina veniva rilasciata e segnalata alla Prefettura di Ferrara quale assuntrice di stupefacenti.

