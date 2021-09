CODIGORO: Armato di coltello tenta la rapina alla tabaccheria, arrestato dai Carabinieri

Ieri sera 23 settembre 2021, verso l’orario di chiusura alla 19:30, alla tabaccheria “Scalambra” di Codigoro (Fe) via della Resistenza, entrava un uomo, col volto coperto da un passamontagna che brandiva un grande coltello da cucina ed intimava alla titolare dell’esercizio di consegnargli l’incasso. La scena criminale veniva notata dall’esterno da un cittadino, che chiamava immediatamente l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri di Comacchio (Fe). La Centrale Operativa inviava tempestivamente sul posto la pattuglia della Stazione di Codigoro, che al momento stava pattugliando la zona. I militari giunti in pochi istanti sorprendevano il rapinatore mentre si trovava ancora all’interno della Tabaccheria e gli intimavano di posare l’arma e di arrendersi. Compresa la situazione il malvivente posava a terra il coltello e si arrendeva. Sul posto giungeva in rinforzo anche una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Comacchio che supportava i colleghi nell’arresto ed identificazione del rapinatore risultato essere D.G.M., 31 enne italiano, residente in zona, noto agli uffici di polizia. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria veniva ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e del processo, che si terrà presso il Tribunale di Ferrara.

