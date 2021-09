LAGOSANTO: Arrestato dai Carabinieri con hashish, marijuana, munizioni da guerra

Ieri pomeriggio 23 luglio 2021, i Carabinieri della Stazione di Lagosanto (Fe), nell’ambito di mirati servizi antidroga, procedevano al controllo di un uomo, residente nel basso ferrare che, dai movimenti e dalle frequentazioni, risultava collegato agli ambienti dei tossicodipendenti e allo spaccio di stupefacenti nella zona di Fiscaglia (Fe). Dopo aver monitorato gli spostamenti e gli incontri del sospettato i militari decidevano di procedere al suo controllo e alla perquisizione personale e della sua abitazione. Le operazioni permettevano di accertare che effettivamente il fermato aveva iniziato una attività di coltivazione, ai fini di spaccio, di marijuana. In particolare a casa di R.S., 45 enne ferrarese, vi erano 5 piante di Cannabis, coltivate ed innaffiate, giunte all’altezza di oltre due metri, inflorescenze già raccolte ed essiccate, pronte per essere spacciate, per un totale di 380 grammi, un involucro contenente un grammo di hashish, una bilancia di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente, oltre a 255 euro in banconote di piccolo taglio e munizioni cariche e bossoli già esplosi di armi da guerra. Al termine delle operazioni di perquisizione e sequestro l’uomo veniva arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento da guerra, per questo trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima, che si terrà presso il Tribunale estense nella giornata odierna.

