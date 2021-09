MIGLIARINO: Invadono i terreni dell’Azienda Agricola e si accampano, denunciati dai Carabinieri

Nella mattinata di mercoledì 22 settembre 2021, i Carabinieri di Portomaggiore (Fe), ricevevano la segnalazione da parte di alcuni cittadini dell’invasione di un fondo agricolo da parte di alcuni rom. La Centrale Operativa inviava, presso la “Azienda Agricola Passo” una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile la quale accertava che sette persone, tra cui anche un minorenne, si erano introdotte arbitrariamente nella proprietà della azienda agricola, area faunistica privata, e si erano accampati in prossimità di un laghetto di pesca privato. Dopo aver sistemato i propri mezzi, si apprestavano a recarsi al vicino laghetto muniti di attrezzatura da pesca, ma venivano controllati dai militari che li identificavano per i ventenni S.N., e H.G., oltre a D.J. 26 enne, K.B. 32 enne, B.R. 25 enne, H.M. 23 enne ed un sedicenne, tutti rom residenti nella provincia di Ferrara, che venivano denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica Estense e alla Procura per i minorenni di Bologna, per il reato di invasione di terreni aggravata.

